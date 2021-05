Real, Barça en Juve pikken ‘bedreigingen’ UEFA niet na Super League-debacle: ‘Onaanvaardbaar’

Volledig scherm Joan Laporta, nadat hij begin maart terugkeerde als voorzitter van FC Barcelona. © REUTERS UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin zou van plan zijn om de drie clubs voor twee seizoenen uit te sluiten van Europees voetbal, nu ze vasthouden aan hun plannen voor het oprichten van een Super League. Dat de overige negen clubs al uit het plan zijn gestapt, houdt de bestuurders van Juventus, FC Barcelona en Real Madrid blijkbaar niet tegen. De plannen voor de Super League zorgden vooral in Engeland voor veel weerstand en woede, waardoor de zes clubs uit de Premier League binnen 48 uur al uit het project stapten. Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez en Juventus-voorzitter Andrea Agnelli zijn de mannen die het voortouw namen in het ambitieuze plan, maar ook FC Barcelona lijkt er dus nog altijd in te (willen) geloven.

Opmerkelijk is dat Joan Laporta, die twee maanden geleden begon aan zijn tweede termijn als Barcelona-voorzitter, zich nog altijd niet heeft laten horen over de Super League. De Spaanse titelkandidaten Barça en Real plaatsten zich al voor de Champions League van volgend seizoen. Juventus (momenteel derde in de Serie A) is nog in een spannende strijd verwikkeld om de Europese tickets.

‘Oprichters lijden onder onaanvaardbare druk van UEFA’

Volledig scherm Florentino Pérez, voorzitter van Real Madrid en de Super League. © AP De drie grootmachten plaatsten vanochtend allemaal hetzelfde lange statement op de clubsite, waarin ze aangeven niet van plan zijn te zwichten voor de druk van de UEFA. ,,De oprichtende clubs van de Super League hebben geleden en blijven lijden onder onaanvaardbare druk, bedreigingen en overtredingen van derden om het project te verlaten. Ze zien daarom af van hun recht en plicht om oplossingen te bieden voor het voetbalsysteem, via concrete voorstellen en een constructieve dialoog. Dit is volgens de rechtsstaat onaanvaardbaar", staat er in het statement. ,,De twaalf oprichtende clubs deelden dezelfde zorgen, vooral in de huidige sociaaleconomische context, en waren van mening dat structurele hervormingen noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat onze sport aantrekkelijk blijft en op lange termijn blijft bestaan.”

Het statement telt zes alinea's, waarin de clubs duidelijk laten merken er nog altijd van overtuigd te zijn dat de plannen voor de Super League goed zijn voor de hele voetbalwereld. ,,Met het grootste respect voor de huidige voetbalstructuren en het huidige systeem; het is tijd voor veranderingen. De oprichtende clubs waren het er allemaal over eens dat de Super League alleen zou plaatsvinden als deze erkend zou worden door de UEFA en FIFA. We proberen met de plannen financiële stabiliteit te brengen aan de hele Europese voetbalfamilie, die momenteel grote gevolgen heeft van een diepe crisis die het voortbestaan ​​van veel clubs bedreigt.”

Infantino hoopt op ‘vreedzame oplossing’

FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft zich in de kwestie rond de Super League achter de UEFA geschaard. Maar Infantino waarschuwt voor een verdere escalatie van de situatie. ,,Een vreedzame oplossing is beter dan een conflict, we moeten samen problemen aanpakken. Maar we zullen ons altijd verzetten tegen wedstrijden die de eenheid en solidariteit bedreigen”, zei Infantino. Net als de UEFA wijst de FIFA de Super League af. ,,Desalniettemin is het ook mijn plicht om tussen de partijen te bemiddelen, zodat een diepe en constructieve dialoog op zoek naar positieve oplossingen begint. Maar we zullen geen voorstellen accepteren die in tegenspraak zijn met de waarden van ons spel, zoals sportieve verdiensten, solidariteit, integriteit en gelijke toegang tot competities.”

,,We zijn ons volledig bewust van de diversiteit aan reacties op het Super League-initiatief. We zijn dan ook bereid om de voorgestelde aanpak zo nodig te heroverwegen. Het zou echter zeer onverstandig zijn als we deze missie zouden opgeven. Het doet ons pijn te moeten zien dat onze vrienden en oprichters van het Super League-project gisteren een aantal toezeggingen aan de UEFA hebben ondertekend. Wij willen graag op een gezonde en normale manier blijven discussiëren met de UEFA, om zo tot een duurzame oplossing te komen voor de gehele voetbalfamilie”

Negen clubs staan vijf procent af

Negen van de twaalf Super League-clubs hebben zich gecommitteerd aan de bestaande Europese competities en zijn akkoord met het afstaan van vijf procent van de UEFA-inkomsten. FC Barcelona, ​​Real Madrid en Juventus hebben de ‘re-integratiemaatregelen’ van de Europese voetbalbond geweigerd. Dat betekent dat de drie clubs kunnen worden uitgesloten van de Champions League. De negen clubs zullen samen 15 miljoen euro betalen voor wat de UEFA een ‘gebaar van goede wil’ noemde ten behoeve van kinderen, jeugd en voetbal. Ze hebben ook geaccepteerd dat de UEFA vijf procent van de inkomsten inhoudt voor het volgende seizoen.

Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur, Arsenal, AC Milan, Internazionale en Atlético Madrid waren de andere negen clubs die overwogen mee te doen aan de Super League. Zij hebben zich, mede onder druk van supporters, teruggetrokken. ,,Deze negen clubs hebben hun fouten snel erkend en hebben actie ondernomen om hun berouw en toekomstige toewijding aan het Europese voetbal te tonen”, zei UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin. ,,Hetzelfde kan niet gezegd worden voor de clubs die betrokken blijven bij de zogenoemde ‘Super League’ en die clubs zullen later met de UEFA te maken krijgen.”

Volledig scherm Fans van Manchester United bestormden afgelopen zondag Old Trafford. © AFP