Real Betis verpest debuut voor Seedorf

Loren Morón maakte in de 54ste minuut het doelpunt. In blessuretijd was Florin Andone dichtbij de gelijkmaker, maar zijn doelpoging ging net naast. In de 70ste minuut raakte de Roemen ook al de paal. Ex-PSV'er Zakaria Bakkali raakte in de eerste helft ook namens Deportivo het aluminium.



Arbiter Carlos del Cerro Grande deelde in het harde duel opmerkelijk genoeg slechts twee gele kaarten uit.



Deportivo, dat op 9 december voor het laatst won, staat na de nederlaag tegen Betis op de 19de plaats in de Primera División. Levante, dat op de veilige 17de plaats staat, heeft een voorsprong van drie punten op de ploeg van Seedorf.



Seedorf is aangetrokken om de Galiciërs te behoeden voor degradatie. De oud-speler van Ajax, Sampdoria, Internazionale, Real Madrid, Milaan en Botafogo kwam een week geleden een contract tot het einde van het seizoen overeen. ,,Deportivo is een club met veel geschiedenis, ik denk niet dat ze het verdienen om te staan waar ze nu staan", zei Seedorf bij zijn presentatie.



Seedorf is begonnen aan zijn derde avontuur als hoofdcoach. Hij was in 2014 een half jaar trainer van AC Milan en ook bij het Chinese Shenzhen FC was zijn verblijf in 2016 maar van korte duur. Hij is op dit moment wel de enige Nederlandse hoofdtrainer die actief is in één van de vijf grootste competities van Europa.