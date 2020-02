Real doet goede zaken met zuinige zege in Madrileense derby

De toeschouwers in Estadio Santiago Bernabéu werden in de eerste helft namelijk niet bepaald verwend. De beste mogelijkheden waren nog voor Atlético. Thibaut Courtois bracht fraai redding op een inzet van Vitolo, en had even later geluk toen Ángel Correa de paal raakte.



Tien minuten na rust was het echter toch Real Madrid dat het publiek op de banken kreeg. Benzema tikte van dichtbij een afgemeten voorzet van Ferland Mendy binnen. Het bleek het eenzame hoogtepunt in de tegenvallende wedstrijd, want de thuisploeg trok de voorsprong zakelijk over de streep.