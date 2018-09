Real en Atlético in evenwicht in bleke derby

Sevilla met invaller Promes nadert koppositie in Spanje

21:09 Sevilla heeft de goede vorm van de midweekse zege op Real Madrid (3-0) een vervolg gegeven bij Eibar. De ploeg van coach Pablo Machín won in het Baskenland met 3-1 en is dankzij drie zeges op rij opgeklommen naar de voorlopige tweede plek in de Spaanse competitie, met een punt minder dan koploper FC Barcelona.