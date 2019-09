Real is voorzichtig met Rodrygo

Rodrygo viel woensdag sterk in tijdens het thuisduel met Osasuna. De aanvaller scoorde binnen 2 minuten. De Braziliaan is afgelopen zomer overgekomen van Santos, dat 48 miljoen euro voor hem ontving. ,,Hij is een volwaardige speler van het eerste elftal", zei Zidane. ,,Maar we doen het stapje voor stapje met hem. We hebben afgesproken dat hij ook soms voor het tweede elftal uitkomt.”



Luka Modric en Isco lijken op tijd fit voor de topper tegen Atlético. Achter de naam van Marcelo staat nog een vraagteken. Ferland Mendy, voor 50 miljoen euro overgekomen van Olympique Lyon, ontbreekt wegens een spierblessure.