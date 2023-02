Real Madrid bezorgt Liverpool, Van Dijk en Gakpo historische horroravond op Anfield

Met videoOm de gestorven clubicoon Amancio te eren was een mooi resultaat voor Real Madrid tegen Liverpool een vereiste. Maar een 2-5 winst, daar had niemand rekening mee gehouden. Nog nooit kreeg Liverpool vijf goals tegen op Anfield in Europees verband en daarmee werd het een historische editie van Liverpool - Real Madrid.

Het was beter geweest als de stadionspeaker op Anfield na de minuut stilte voor de op 83-jarige leeftijd overleden clubicoon Amancio had geroepen fasten your seatbelts. Want direct na het eerste fluitsignaal van István Kovács werd meteen het gaspedaal volledig ingetrapt in de achtste finale van de Champions League in Engeland. En dat bleef zo tot de laatste seconde.

De razendsnelle openingstreffer van Darwin Núñez, die een heerlijke voorzet van Mohamed Salah achter het standbeen tot doelpunt promoveerde was slechts het voorafje: 1-0. De 2-0 volgde snel en mocht volledig op het conto van keeper Thibaut Courtois worden geschreven. De Belg wilde opbouwen maar liet de bal via zijn knie in de voeten van Salah belanden. De Egyptenaar schoot Liverpool naar 2-0 en Anfield ontplofte van vreugde.

Langs de zijlijn stond iemand rustig kauwgum kauwend te kijken naar de spectaculaire openingsfase. Trainer Carlo Ancelotti van Real Madrid bleef zoals altijd rustig en besloot ook geen dolle vreugde te tonen toen zijn ploeg de schade voor de pauze in de wedstrijd met het moordende tempo alweer repareerde.

Vinícius Júnior schoot schitterend raak (2-1) en niet veel later kreeg hij de bal zomaar tegen zich aan geschoten door doelman Alisson Becker, die daarmee net zo hopeloos in de fout ging als Courtois. De 2-2 van Vinícius Júnior viel binnen en vanaf de volgepakte tribunes keken de mensen elkaar vol ongeloof aan. Er gebeurde zoveel in deel één dat de mensen de pauze echt nodig hadden om bij te komen. Want Núñez en Vinícius Júnior misten nog kansen en David Alaba was al geblesseerd afgehaakt.

In het strijdtoneel was daar ook nog die 23-jarige jongen uit Eindhoven, die het uur dat hij mee mocht doen moet hebben gedacht ‘wat heb ik nou toch eigenlijk al die jaren in de eredivisie tegen RKC, Cambuur, Emmen en Sparta gedaan?’. Dat moet voor Cody Gakpo bijna als een andere sport hebben aangevoeld vergeleken met het allerhoogste podium van dinsdagavond. Wie cynisch keek zou overigens ook hebben kunnen concluderen dat ze bij Liverpool en Real Madrid ook niet echt kunnen verdedigen, maar wat vooral zal zijn blijven hangen was het moordende tempo en de precisie in de afwerking.

Direct na rust zag Gakpo in een flits Edér Militão voorbij snellen om bij de eerste paal een snoeiharde vrije trap van Luka Modric achter keeper Alisson te koppen: 2-3. En zo was binnen vijftig minuten de 2-0 weggepoetst door de regerend winnaar van de Champions League, destijds ook nog eens in de finale tegen Liverpool. En het werd nog veel erger voor coach Jürgen Klopp, Virgil van Dijk en eigenlijk heel Liverpool. Karim Benzema maakte zijn eerste treffer dit seizoen in de Champions League, al had hij de hulp van de Engelse verdediger Joe Gomez nodig: 2-4.

De 35-jarige Benzema maakte ook de 2-5, rustig kappend en draaiend langs keeper Alisson. Vijf tegentreffers voor Liverpool op Anfield, dat zagen ze daar nooit eerder gebeuren in een Europese wedstrijd. Alleen Ajax scoorde ooit vijf keer in een Europese wedstrijd tegen The Reds, maar dat was niet op Anfield. Dit keer was het een fabelachtig Real Madrid dat de Engelse defensie volledig aan flarden speelde. Winnen van Everton en Newcastle United in de Premier League zou de ommekeer hebben ingeluid, hoopten Klopp en consorten. Maar na een avondje hopeloos achter een subliem Real Madrid aanlopen, weten ze in Liverpool inmiddels wel weer beter.

Programma Champions League

Standen Champions League

Statistieken Champions League

