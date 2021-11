Real Madrid en Inter naar achtste finales, Milan maakt nog kans na late goal tegen Atlético

VideoReal Madrid heeft zich met Internazionale geplaatst voor de achtste finales in de Champions League. De ploeg van Carlo Ancelotti was in Tiraspol met 0-3 te sterk voor FC Sheriff. Eerder op de avond won Inter met 2-0 van Sjachtar Donetsk. AC Milan maakt ook nog kans op een plek in de achtste finales door de late goal van Junior Messias tegen Atlético Madrid: 0-1.

Real Madrid leidt in poule D met twaalf punten, gevolgd door Inter met tien punten. Op 7 december spelen beide clubs in Spanje tegen elkaar, met als inzet de eindzege in de groep.



Real Madrid had nog iets goed te maken tegen de kampioen van Moldavië. De thuiswedstrijd eindigde in september in een pijnlijke nederlaag voor de Madrilenen (1-2).

Uit een vrije trap schoot David Alaba via de muur Real Madrid na een half uur op voorsprong. Op slag van rust knalde Toni Kroos raak via de onderkant van de lat.

Aanvoerder Karim Benzema maakte na de rust het derde doelpunt. Eerder op de dag was de Franse aanvaller door een rechtbank in Versailles veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van één jaar en een geldboete van 75.000 euro wegens zijn rol in een poging tot afpersing van zijn voormalige collega-international Mathieu Valbuena. De advocaten van Benzema gaven na het vonnis direct aan dat ze in beroep gaan.

Edin Džeko was in Milaan de gevierde man bij Inter in het duel met Sjachtar Donetsk, dat met 2-0 werd verslagen in San Siro. De 35-jarige spits uit Bosnië kwam na ruim een uur twee keer tot scoren. Eerst deed hij dat na een geblokt schot van Matteo Darmian, daarna na een mooie actie en voorzet van Ivan Perisic. De Kroaat maakte in de eerste helft ook al een goal die werd afgekeurd en even later overkwam Lautaro Martínez hetzelfde. Stefan de Vrij ontbrak bij Inter door zijn blessure die hij opliep in Montenegro. Zijn ploeggenoot Denzel Dumfries bleef op de bank, Matteo Darmian kreeg de voorkeur op de rechterflank.

AC Milan wint door late goal bij Atlético

AC Milan doet nog mee in de strijd om de volgende ronde van de Champions League. De Italianen wonnen verrassend bij Atlético Madrid: 0-1. Beide clubs hebben nu vier punten, een minder dan Porto. De Portugezen verloren bij het al geplaatste Liverpool, dat na vijf duels op vijftien punten staat.

Junior Messias scoorde enkele minuten voor tijd voor Milan. De Braziliaan kopte raak na een voorzet van Franck Kessié. Zlatan Ibrahimovic was even eerder ingevallen bij de Italianen.

Liverpool kwam kort na rust op voorsprong. De Spaanse middenvelder Thiago schoot van grote afstand raak met een heerlijk gedrukt schot. Mohamed Salah zorgde voor de 2-0, na een combinatie met de ingevallen aanvoerder Jordan Henderson.

Virgil van Dijk kreeg rust van trainer Jürgen Klopp bij Liverpool, dat dit seizoen nog geen punt afstond in de Champions League. De captain van Oranje kreeg rust van zijn coach met de wedstrijden tegen Southampton (thuis) en Everton (uit) in het vooruitzicht de komende week in de Premier League.

Groep A

• 21.00 uur: Club Brugge - RB Leipzig

• 21.00 uur: Manchester City - Paris Saint-Germain

Dit is de stand van zaken in groep A

Groep B

• 21.00 uur: Liverpool - FC Porto

• 21.00 uur: Atletico Madrid - AC Milan

Dit is de stand van zaken in groep B

Groep C

• Besiktas - Ajax 1-2

• 21.00 uur: Sporting - Borussia Dortmund

Dit is de stand van zaken in groep C

Groep D

• Inter - Sjachtar Donetsk 2-0

• 21.00 uur: FC Sheriff - Real Madrid

Dit is de stand van zaken in groep D

