Real Madrid geeft nooit op: in de Champions League is het meer dan ooit de mantra van de Madrilenen

Door Edwin Winkels



Vreemd eigenlijk. De uitdrukking, die zes woorden in het Spaans, komt niet voor in het clublied van Real Madrid. Een korte zin die vorige week, na de 4-3 nederlaag in Manchester, in vrijwel elk verslag stond en die iedere speler van de Koninklijke in zijn analyse uitsprak. ‘El Madrid no se rinde nunca.’ Real geeft zich nooit over.