Real Madrid legt 60 miljoen euro neer voor 16-jarige Braziliaan, die voorlopig bij Palmeiras blijft

Feyenoord-icoon József Kiprich (59) in het ziekenhuis na harde val van trap

Feyenoord-icoon József Kiprich (59) ligt al enkele dagen in het ziekenhuis, nadat hij in zijn woning hard van de trap is gevallen. De 70-voudig international van Hongarije liep daarbij meerdere breuken op. Kiprich werd geopereerd, maar mag voorlopig nog niet naar huis.

30 november