Real Madrid legt recordbedrag neer voor Braziliaanse verdediger

Militão is pas bezig aan zijn eerste seizoen in Porto. FC Porto nam de verdediger afgelopen zomer voor 12 miljoen euro over van São Paulo. De Braziliaan ondertekent een contract tot medio 2025 in Estadio Santiago Bernabéu.



Naast Real Madrid hadden ook Manchester United en Chelsea interesse in de verdediger en dus besloot de Koninklijke snel te handelen en de transferclausule van vijftig miljoen euro neer te tellen. Nog nooit ontving FC Porto zoveel geld voor een speler. James Rodríguez was tot nu toe recordhouder bij FC Porto. Hij vertrok in 2013 voor 45 miljoen euro naar AS Monaco.



Militão speelde dit seizoen twintig competitiewedstrijden voor FC Porto waarin hij tweemaal scoorde. In de Champions League plaatste de Braziliaan zich met de Portugezen voor de kwartfinale. Tot nu toe scoorde de verdediger één keer in het miljardenbal. Ook maakte hij op 12 september 2018 zijn debuut voor het Braziliaanse voetbalelftal in de met 5-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen El Salvador.