Real Madrid lijdt in derby bij Rayo Vallecano tiende competitienederlaag

Adrián Embarba was in de Madrileense volkswijk Vallecas de grote held door in de 23ste minuut een penalty binnen te schieten. Real Madrid zal dit seizoen zeer waarschijnlijk op de derde plek eindigen.

Real Madrid-coach Zinédine Zidane had zijn opstelling op liefst acht plaatsten gewijzigd. Doelman Thibaut Courtois kreeg voor de eerste keer van de Franse oud-international een basisplaats. De trefzekere aanvaller Karim Benzema, één van de weinige Madrilenen in goede vorm, ontbrak wegens een blessure. Voor Real Madrid (65 punten) was het al de tiende competitienederlaag van dit seizoen. Desondanks zal de winnaar van de laatste drie edities van de Champions League als derde eindigen in La Liga. Getafe (55 punten), Sevilla (55 punten) en Valencia (52 punten) strijden in de laatste drie speelrondes nog om het vierde Champions League-ticket in Spanje.