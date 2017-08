Real Madrid mist Ronaldo geen moment in Galicië

Florin Andone miste namens de thuisclub in de voorlaatste minuut een strafschop. In de extra tijd moest aanvoerder Sergio Ramos van Real Madrid na zijn tweede gele kaart nog van het veld. De bezoekers konden in Galicië prima zonder de geschorste vedette Cristiano Ronaldo.

FC Barcelona begon met een thuiszege van 2-0 op Real Betis. Eerst tikte Alin Tosca een lage voorzet van Gerard Deulofeu in eigen goal. Daarna was het Sergi Roberto die een goede actie van Deulofeu bekroonde met een doelpunt. Sterspeler Lionel Messi probeerde de score in de tweede helft nog uit te breiden, maar hij had pech in de afronding (twee keer paal, een keer net over).