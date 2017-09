Real Madrid onderuit tegen Real Betis bij rentree Ronaldo

Eerder dit seizoen liet Real Madrid in het eigen Estadio Santiago Bernabéu al punten liggen tegen Valencia (2-2) en Levante (1-1). Real Madrid won in de competitie wel de uitwedstrijden bij Deportivo La Coruña (0-3) en Real Sociedad (1-3). Cristiano Ronaldo speelde vanavond zijn eerste competitieduel van dit seizoen, nadat hij vanwege een schorsing vijf duels moest toekijken. Ook de Portugees kwam niet tot scoren, terwijl zijn eeuwige rivaal Lionel Messi dit seizoen al negen keer scoorde in de Primera División. De grootste kans voor Real Madrid was voor Gareth Bale, maar het fraaie hakje van de linkspoot uit Wales werd knap gered door Real Betis-doelman Antonio Adán. Andrés Guardado leek kort voor tijd de 0-1 te maken voor Real Betis, maar zijn treffer werd terecht afgekeurd wegens buitenspel. In blessuretijd viel de 0-1 voor Real Betis alsnog. De Paraguyaanse aanvaller Antonio Sanabria kopte in de 94ste minuut raakt voor de bezoekers uit Sevilla, die voor het eerst in twintig jaar weer eens wonnen bij Real Madrid.