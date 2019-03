Real Madrid ontslaat jeugdcoach na felle kritiek op Casemiro en Kroos

,,Ik respecteer de beslissing van de club, die ik altijd heb verdedigd in de media. Ik voelde me altijd vrij om te spreken over de club waarvan ik houd”, aldus Benito in een verklaring op Twitter. De trainer van Real Madrid onder 18 zei na het verlies in de beker van het eerste elftal tegen radiozender Cadena Ser: ,,Het probleem is dat er spelers zijn die ver verwijderd blijven van hun normale niveau. Dan heb ik het over Casemiro, die op dit moment nog niet goed genoeg is om 1 minuut voor Real te spelen. En Toni Kroos is geweldig als alles lekker draait, maar met een beetje tegenwind verlaat hij het schip.''



Real Madrid gaf geen toelichting op het ontslag van Benito.