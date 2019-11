Real Madrid profiteert niet van puntverlies Barcelona

Eerste doelpunt voor Juve De Ligt bezorgt Juventus de zege in stadsderby

23:03 Matthijs de Ligt heeft Juventus de zege bezorgd in de stadsderby tegen Torino. De 20-jarige verdediger, in de zomer voor 75 miljoen euro overgekomen van Ajax, maakte in de 70ste minuut het enige doelpunt in de derby van Turijn: 0-1.