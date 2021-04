Real Madrid verslaat Eibar in aanloop naar krakers tegen Liverpool en Barcelona

Het zat Real Madrid op eigen bodem niet mee. Tot drie keer toe ging een Madrileense treffer niet door vanwege buitenspel. Eerst dacht Karim Benzema zijn ploeg in de vijfde minuut op voorsprong te zetten en een half uur later werd Marco Asensio teruggefloten. In de tweede helft ging ook na het doelpunt van Casemiro de vlag omhoog.



Toen was Real er al wel in geslaagd om de score te openen. Vlak voor rust profiteerde Asensio van balverlies van Eibar, waarna de 25-jarige aanvaller vakkundig raak schoot: 1-0. Een kwartier voor tijd sloeg ook Benzema alsnog toe. De Fransman kopte op aangeven van Vinícius Júnior de bal tegen de touwen.



Voor Real Madrid staan er aankomende week twee uiterst belangrijke wedstrijden op het programma. Vier dagen na het Champions League-duel met Liverpool volgt namelijk al de kraker tegen FC Barcelona. Real Madrid speelt ook volgende week zondag (21.00 uur) in het Estadio Alfredo Di Stefano, het stadionnetje op het trainingscomplex van de Spaanse recordkampioen. Aanvoerder Sergio Ramos moet beide duels missen door een kuitblessure die hij opliep tijdens de cooling down na afloop van Spanje - Kosovo (3-0) afgelopen woensdag in Sevilla.