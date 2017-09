Real Madrid verspeelt weer punten in eigen huis

De eindstand in Bernabéu was 1-1. Real heeft na drie competitieduels pas vijf punten, voorlopig goed voor de vierde plaats.

Levante opende de score na twaalf minuten. Spits Ivi reageerde alert op een inzet van aanvoerder Iván López en tikte de bal langs keeper Kiko Casilla. Real, nog altijd zonder de geschorste vedette Ronaldo, slaagde er voor rust in langszij te komen via een doelpunt van Lucas Vázquez. Even daarvoor was Gareth Bale in het veld gekomen voor de geblesseerde Karim Benzema.



In de tweede helft was de thuisploeg beter. Er kwamen kansen, maar geen enkele leidde tot succes. Een schot van Marcelo in de 88ste minuut stuitte op Levante's uitblinkende keeper Raúl Fernandez. De Braziliaanse middenvelder viel na zijn doelpoging over een tegenstander en trapte na. Een rode kaart was het gevolg. Toni Kroos knalde in blessuretijd de bal nog op de paal.