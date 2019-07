Real Madrid weken zonder Franse linksback Mendy

Wijnaldum trefzeker bij debuut Van den Berg voor Liverpool

8:27 Een doelpunt van Georginio Wijnaldum heeft niet bijgedragen aan een zege van Liverpool op het Portugese Sporting. In New York, waar het Yankee Stadium het decor was, eindigde de oefenwedstrijd in 2-2. Bij Liverpool maakte Sepp van den Berg kort voor tijd zijn debuut. De van PEC Zwolle overgekomen verdediger kwam in het veld voor Joël Matip.