Real Madrid wint zonder besmette Zidane en blijft in het spoor van Atlético

Samenvatting Milan blijft drama ondanks blamage tegen Atalanta bespaard

23 januari AC Milan heeft een gevoelige tik in strijd om de Italiaanse landstitel geïncasseerd. In eigen huis kreeg de koploper met 0-3 klop van Atalanta, dat na een matige start aan een knappe opmars bezig is. Milan mocht zich gelukkig prijzen dat ook concurrent Inter punten verspeelde.