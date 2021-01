Real Madrid zonder besmette Zidane naar uitwedstrijd bij Alavés

Zidane zat begin deze maand ook al even in quarantaine, omdat hij in contact was geweest met iemand die besmet was met het virus. De trainer van Real miste daardoor een training. Na het afleggen van een negatieve coronatest kon hij tegen Osasuna (0-0 in de sneeuw) wel weer op de bank plaatsnemen.



Real Madrid verloor woensdagavond na verlenging (2-1) nog pijnlijk in de Copa del Rey bij CD Alcoyano, dat uitkomt op het derde niveau van Spanje. Spaanse media speculeren sindsdien over een mogelijk ontslag van Zidane, die de verantwoordelijkheid voor de nederlaag op zich nam.