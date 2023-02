Real Madrid zonder Kroos en Tchouaméni naar Liverpool

Met samenvattingen Dubbele vreugde bij Arsenal: na curieuze ontsnap­ping bij Villa loopt concurrent Manchester City averij op

Arsenal heeft vanmiddag in extremis nieuw puntenverlies weten te voorkomen. Door goals van nieuwkomer Jorginho en Martinelli diep in blessuretijd won de koploper in de Premier League met 4-2 in Birmingham van Aston Villa. Later vandaag kon Arsenal nog een keer juichen, toen naaste belager Manchester City in de slotfase twee punten verspeelde bij Nottingham Forest (1-1).