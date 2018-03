Real Madrid zonder Sergio Ramos en Isco tegen Las Palmas

Isco heeft last gekregen van zijn rug na de vriendschappelijke interland tegen Argentinië, die Spanje met 6-1 won en waarin Isco een hattrick maakte. Ramos sloeg wegens fysiek ongemak de laatste training over. ,,Ramos en Isco voelen zich allebei niet topfit en gaan niet mee naar Las Palmas. Hoe de selectie er verder uitziet, is nog even afwachten'', aldus Zidane, die daarmee vragen over Ronaldo omzeilde.