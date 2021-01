Real-sterren vast in vliegtuig op besneeuwde startbaan

Topper AC Mi­lan-Juventus nog onzeker

6 januari Het doorgaan van AC Milan - Juventus was gisteravond nog onzeker. De lokale gezondheidsautoriteit in Turijn wil dat Juve niet afreist naar Milaan, in verband met coronabesmettingen bij Juan Cuadrado en Alex Sandro. Eerder dit seizoen overkwam Napoli iets soortgelijks voor de uitwedstrijd tegen Juventus.