Reconstructie | Zo stortte de Super League op dolle dinsdag als een kaartenhuis in elkaar

Manchester City was gisteren rond 22.30 uur de eerste club die formeel liet weten uit de aangekondigde Super League te willen stappen. De overige Engelse clubs volgden kort voor middernacht, als een rij stenen op Domino Day. Zonder Engelse inbreng is de Super League gedoemd te mislukken.



De nieuwe topcompetitie sneuvelde uiteindelijk op het felle verzet dat overal in Europa ontstond en het felst tot uiting kwam bij de Engelse voetbalfans. Nadat supporters van Liverpool hun club maandag al hadden verketterd om de plannen, deden ze het bij Chelsea gisteravond buiten Stamford Bridge voor de thuiswedstrijd tegen Brighton (0-0) nog eens dunnetjes over. Ruim duizend voetbalfans verzamelden zich op Fulham Road voor de ingang van het stadion, waardoor de wedstrijd later begon. De massale woede maakte al snel plaats voor een feeststemming, toen Engelse media berichtten dat de clubs van plan waren om uit de Super League te stappen.

Super League op instorten

Op zoveel weerstand hadden de bestuurders van de grote clubs blijkbaar niet gerekend. Toen de kritiek met orkaankracht op hen afkwam, zagen ze in Engeland uiteindelijk geen andere optie dan het plan afblazen. Bij Arsenal verwoordden ze het zo: ,,De afgelopen dagen hebben ons nog maar eens laten zien hoe diep het gevoel is dat onze supporters over de hele wereld hebben voor deze geweldige club en het spel waar we van houden. Als resultaat van het luisteren naar jou en de hele voetbalgemeenschap de afgelopen dagen, trekken we ons terug uit de voorgestelde Super League. We hebben een grote fout gemaakt en onze excuses daarvoor”, luidde een officiële verklaring van het Arsenal-bestuur richting de fans.

Het vertrek van de Engelsen was het hoogtepunt van een bizarre dag en een ongekende stroom van nieuws, geruchten, halve en hele waarheden. Media in Engeland berichtten het vertrek van Ed Woodward, de voorzitter van Manchester United. Dat werd daarna bevestigd door de club, maar Woodward blijft voorlopig nog tot eind 2021 op zijn plek zitten. In Italië werd gemeld dat de vermaarde Juventus-topman Andrea Agnelli zou zijn opgestapt, onmiddellijk tegengesproken door club en hoofdpersoon overigens.

Volledig scherm Petr Cech (technisch adviseur bij Chelsea) probeert de woedende menigte buiten Stamford Bridge toe te spreken. © REUTERS

Atlético Madrid was ook van plan om zo snel mogelijk af te haken, maar de Spaanse en Italiaanse clubs hebben nog niets van zich laten horen. FC Barcelona-voorzitter Joan Laporta liet weten dat de socio’s van de club het laatste woord krijgen over deelname aan de Super League: zonder jawoord van de supporters zal Barça niet deelnemen, beloofde de nieuwe preses.

Zo regende het de afgelopen twee dagen protesten en kritische geluiden, vanuit heel Europa. Pep Guardiola deed in Engeland een duit in het zakje. In aanloop naar Aston Villa tegen Manchester City (vanavond 21.15 uur) was hij het eerste kopstuk die op de loonlijst staat bij één van de afsplitsers die hardop durfde te zeggen dat de verkeerde afslag wordt genomen. De Catalaanse manager was duidelijk. ,,Dit is geen sport’’, zei Guardiola. ,,Sport is geen sport als de relatie tussen inspanning en beloning niet bestaat’’ , zei hij. ,,Het is ook geen sport als succes gegarandeerd is, als het helemaal niet uitmaakt of je verliest. Dat is wat ik voel. Dit is voor mij geen sport.”

En de Catalaan voegde eraan toe dat hij het vreemd vond dat Ajax niet tot het eliteclubje behoort. Jürgen Klopp, normaal gesproken zeer uitgesproken, bleef maandagavond nog op de vlakte. Hij probeerde zijn spelers te beschermen en zijn bazen in Boston niet tegen de borst te stuiten. De spelers van Liverpool kwamen maandagavond om 22.00 uur allemaal nog met een statement naar buiten via Instagram en Twitter. ,,We staan hier niet achter en we willen het niet. Dit is ons gezamenlijke standpunt.”

Het was het signaal waar Uefa-president Aleksander Ceferin en zijn Fifa-collega Gianni Infantino, allebei aanwezig bij het congres in het Zwitserse Montreux, zo vurig op hoopten. Hulp van binnenuit in hun pogingen het plan van tafel te krijgen. De oppositie trachtte zoveel mogelijk kopstukken in de voetbalwereld in haar kamp te trekken. Om in elk geval duidelijk te maken wie er allemaal bijna moesten kokhalzen van de Super League.

Paris Saint-Germain

De uitgesproken woorden van middenvelder James Milner (Liverpool) en verdediger Benjamin Pavard (Bayern München) werden om die reden als een soort hemels geschenk uitgepakt door de in het nauw gedreven baas van de Uefa. Ceferin dankte tijdens zijn speech in Montreux opvallend nadrukkelijk Nasser Al-Khelaifi (PSG) en Karl Heinz Rummenigge (Bayern München) voor het feit dat ze openlijk afstand namen van de Super League. ,,Dank vanuit de grond van mijn hart’’, zei Ceferin.

PSG-baas Al-Khelaifi, tot voor kort vooral iemand met een heel poenerig imago in de voetbalwereld, zei: ,,PSG denkt dat voetbal voor iedereen is. We moeten niet vergeten dat een voetbalclub is als een familie en een gemeenschap vormt. Ons hart wordt gevormd door de supporters.’’

Tekst en uitleg van Pérez

Florentino Pérez, de voorzitter van Real Madrid en de Super League, gaf eerder op de dag tekst en uitleg vanuit het andere kamp, daar waar de twaalf afvalligen die straks miljoenen hopen te kunnen bijschrijven op de rekeningen van de clubs zitten. Pérez benadrukte dat de actie juist is bedoeld ‘om het voetbal te redden’. De Spanjaard lacht om de dreigementen dat Real Madrid, Manchester City en Chelsea nu al uit de Champions League worden geknikkerd en denkt dat het niet zo’n vaart zal lopen dat spelers van de twaalf clubs geen interlands meer mogen afwerken.

,,Real Madrid heeft in twee seizoenen 400 miljoen euro verloren’, zei Pérez. ,,Voetbal moet evolueren, de interesse neemt af. Vooral in de leeftijdsgroep tussen 16 en 24 jaar. Dat kan te maken hebben met de slechte kwaliteit van de wedstrijden en andere platformen om je te vermaken. Het moet allemaal attractiever. We doen dit om het voetbal te redden.’’

Volledig scherm Florentino Pérez, de voorzitter van Real Madrid en de Super League. © AP

Voormalig topspits Gary Lineker kondigde aan niet als analist te gaan werken in de Super League. Manchester United-verdediger Luke Shaw sprak zich uit tegen de plannen en de Belgische vedette Kevin de Bruyne (Manchester City) riep alle partijen op om tot een oplossing te komen en de volledige spelersgroep van Liverpool liet weten niet aan de Super League te willen deelnemen.

Bayern München, de regerend kampioen van Duitsland, Europa en de wereld, maakte ook een duidelijk statement. De club stapt niet in, want Bayern is ‘voor eerlijke competitie’. Dat Der Rekordmeister al jarenlang de andere clubs in de Bundesliga berooft van hun beste spelers is voor even niet meer belangrijk.

Zo stond de voetbalwereld twee dagen in brand. In een poging erger te voorkomen trokken de Engelse clubs de stekker dinsdagavond dus uit de Super League, amper 48 uur nadat ze voor het eerst was aangekondigd. Welke schade de voorbije dagen heeft aangericht, zal de komende tijd duidelijk worden.

Volledig scherm Een spandoek buiten Stamford Bridge. © AP