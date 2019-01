Recordaankoop Cardiff in verdwenen vliegtuigje

Sala zat in een klein vliegtuig dat gisteravond in de buurt van de Franse kust - 22 kilometer ten noorden van het Britse eiland Guernsey - van de radar verdween.

Lees ook Cardiff verbreekt clubrecord voor spits Sala Lees meer

John Fitzgerald, officier van Channel Islands Airsearch, verwacht niet dat de piloot of de voetballer nog in leven is. ,,Ik denk dat de kustwacht dat ook niet denkt. We weten gewoon niet hoe en waar het vliegtuig verdwenen is. Er was geen enkel radiocontact”, aldus Fitzgerald tegenover AP.

Volgens Franse media, waaronder Ouest-France, zat Sala met de piloot in een Piper Malibu, een klein, tweemotorig vliegtuigje dat vooral gebruikt wordt voor toeristische doeleinden. Het vliegtuigje zou om 19.15 uur zijn opgestegen van luchthaven Nantes Atlantique. Om 20.23 uur werd alarm geslagen door de politie van Guernsey.

De hele dag is gezocht naar sporen van het vliegtuigje. De politie zegt dat daarbij door helikopters enkele voorwerpen in het water zijn gespot. Het is nog niet bekend of dat onderdelen van het vermiste vliegtuig zijn. De zoekactie is met het vallen van de duisternis gestaakt en gaat morgenvroeg verder, meldt de politie.

Volledig scherm De plek waar het vliegtuigje van de radar verdween, 27 kilometer ten noorden van het Britse eiland Guernsey.

Reactie Cardiff City

,,We zijn erg bezorgd na het laatste nieuws dat een vliegtuigje boven Het Kanaal het contact heeft verloren‘’, zegt voorzitter Mehmet Dalman van Cardiff. ,,En maken ons ernstige zorgen om de gezondheid van Emiliano Sala.” Sala had gisteren afscheid genomen van zijn oud-ploeggenoten van FC Nantes (zie zijn Instagram-post hieronder) en zou op weg terug naar Engeland zijn.



Helikopters hebben de afgelopen nacht gezocht naar het vliegtuig, maar niets gevonden. Sala was enkele dagen eerder van Nantes overgestapt naar de club in de Premier League. Volgens lokale media in de Franse stad zou verdediger Nicolas Pallois Sala gisteravond zelf naar het vliegveld hebben gebracht, waar de Argentijn aan boord zou zijn gestapt van het vliegtuigje.

Sala was zaterdag van Nantes overgestapt naar de club in de Premier League. Hij maakte dit seizoen twaalf doelpunten in de Franse Ligue 1. Bij Cardiff was hij de duurste speler ooit.

Uitstel bekerduel

Sala, die ook een Italiaans paspoort bezit, debuteerde in 2012 voor Bordeaux. Een succes werd het niet. Hij werd in de jaren die volgden achtereenvolgens uitgeleend aan US Orléans, Chamois Niortais en SM Caen. In 2015 hapte Nantes toe en nam de spits over van Bordeaux. In vier seizoenen bij FC Nantes kwam Sala tot 117 duels en 42 goals.



Een van de de voormalige clubs van Sala, US Orléans, reageerde vanmorgen op Twitter. ,,Triest nieuws. Al onze gedachten gaan nu naar de familieleden van de piloot en die van Sala.”



De Franse voetbalbond heeft inmiddels de bekerwedstrijd van Nantes tegen l’Entente Sannois Saint-Gratien van morgenavond, in de achtste finales van de Coupe de France, afgelast. Het duels is voorlopig verplaatst naar zondag.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door null (@emilianosala9) op 21 Jan 2019 om 4:09 PST