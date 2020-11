Recordinterland Ramos wordt rampavond: Spanje-captain mist twee penalty's

Remo Freuler zette de Zwitsers in de 26ste minuut op voorsprong met een geplaatst schot. Ramos kreeg in de tweede helft twee mogelijkheden om vanaf de strafschopstip zijn jubileuminterland van extra glans te voorzien. De 34-jarige Spanjaard, die voor de 177ste keer zijn opwachting maakte in het shirt van Spanje en daarmee een Europees record op zijn naam bracht, mocht twee keer aanleggen vanaf elf meter. Vooral de manier waarop hij de tweede penalty verprutste deed de nodige wenkbrauwen fronsen. Een mislukte panenka zorgde ervoor dat de Zwitserse doelman Yann Sommer zonder problemen de bal op kon rapen.



In de 89ste minuut sleepte Gérard Moreno er tegen tien Zwitsers (Nico Elvedi ontving rood) toch nog een punt uit voor de Spanjaarden, al schoten ze daar weinig mee op. Door de overwinning van Duitsland op Oekraïne moet Spanje dinsdag winnen van Duitsland om de groepsfase te overleven. Spanje beschikt wel over het thuisvoordeel.