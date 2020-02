Rekent Bayern ook af met Leipzig?

'Messi is geen Ronaldo' Oud-spe­ler Petit over Messi: ‘Hij kan de intensi­teit in Engeland niet aan’

15:11 Emmanuel Petit speelde voor Arsenal en Chelsea in de Premier League en tussendoor kwam de Franse middenvelder ook nog een jaar uit voor FC Barcelona, de huidige club van Lionel Messi. Barça zit de laatste weken in crisis en ook Messi liet zich hier over uit. De geruchten over een vertrek van Spanje naar Engeland wakkeren aan, maar Petit ziet hier niets in: ,,Eerlijk gezegd denk ik niet dat de intensiteit in Engeland bij hem past.”