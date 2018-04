Rekik snel weer beschikbaar voor Hertha

Bondscoach Zweden heeft nog niets gehoord van Zlatan

12:24 Bondscoach Janne Andersson van het Zweedse voetbalelftal weet niets van een rentree van topspits Zlatan Ibrahimovic. ,,Ik hoef op dit moment ook niet na te denken over zijn comeback, want tegen mij heeft hij nog niets gezegd'', liet Andersson optekenen in de Duitse krant Bild.