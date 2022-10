Relletje met woedende Rick Karsdorp krijgt bijzondere wending: scheidsrechter biedt excuses aan

Scheidsrechter Massimiliano Irrati zou hebben toegegeven dat hij per ongeluk op de tenen van Karsdorp is gaan staan en dat de Nederlandse verdediger daardoor gepikeerd reageerde. Aanvankelijk leek het of Karsdorp rood kreeg en daarom woedend reageerde. Maar later bleek dat een assistent-coach van Roma weggestuurd was en dat de oud-Feyenoorder letterlijk op zijn tenen was getrapt. Irrati heeft zijn excuses aangeboden voor de gang van zaken.