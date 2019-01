Reus de beste in slecht jaar voor Mannschaft

La Liga Betis en Guardado staan voor schut bij hekkenslui­ter Huesca

22:46 SD Huesca staat troosteloos onderaan in de Spaanse voetbalcompetitie, maar de debutant in La Liga had zaterdag eindelijk weer wat te vieren. Huesca boekte voor eigen publiek tegen Real Betis, de nummer zes van de ranglijst, de tweede overwinning van het seizoen: 2-1.