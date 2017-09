Ribéry sluit vertrek na dit seizoen niet uit

Bayern München liet de Braziliaanse buitenspeler Douglas Costa in de afgelopen transferzomer zonder grote aarzeling naar Juventus vertrekken. Niet zo gek, vindt Franck Ribéry, die met Arjen Robben bij de Duitse kampioen nog altijd vaste keus is op de vleugels. ,,Als de trainer het gevoel heeft dat wij nog waardevol zijn, waarom zou je dan andere spelers nodig hebben?'', opperde de inmiddels 34-jarige Fransman in Bild.

Ribéry speelt sinds 2007 bij Bayern München. Bij de Duitse grootmacht groeide hij uit tot gangmaker en publiekslieveling. ,,Ik zou graag mijn loopbaan hier afsluiten'', liet hij weten. ,,Maar een avontuur in het buitenland zit ook nog in mijn achterhoofd. Mijn contract bij Bayern loopt volgend jaar zomer af. We hebben nog niet gesproken over een eventuele verlenging. Daar is nog genoeg tijd voor. Het is niet alleen aan mij, de clubleiding moet het natuurlijk ook willen.''