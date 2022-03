Ricardo van Rhijn valt na 120 minuten in als penaltyspecialist Karlsruher maar faalt

DFB-PokalHamburger SV en RB Leipzig hebben zich geplaatst voor de halve finales van de DFB-Pokal, het Duitse bekertoernooi. Leipzig rekende in een eenzijdige wedstrijd met 0-4 af met Hannover 96. Hamburger SV ontdeed zich pas na penalty's van Karlsruher SC, met in de penaltyreeks een schlemielige hoofdrol voor Ricardo van Rhijn.

Aanvankelijk leek er geen vuiltje aan de lucht voor Karlsruher SC. De ploeg liet het balbezit aan tegenstander Hamburger SV en omdat de noord-Duitsers daar geen kansen uit creëerden, bleek dat een prima tactiek. Karlsruher counterde eenvoudig naar 2-0, maar toen begon het te draaien bij HSV, dat bovenin meedraait op het tweede niveau van Duitsland.

Volledig scherm Ricardo van Rhijn faalt vanaf elf meter. © REUTERS

Nog geen minuut later was het al 1-2 en toen Karlsruher-verdediger Christopher Kobald een penalty veroorzaakte en daarvoor zijn tweede gele kaart kreeg leek het laatste uur van de ploeg uit het westen van Duitsland al geslagen te hebben. Het buitenkansje was echter niet aan HSV besteed, maar in de extra tijd kwam de topploeg van weleer alsnog langszij: 2-2. In de daaropvolgende verlenging werd niet gescoord.

Ricardo van Rhijn, die 120 minuten lang op de bank had gezeten bij Karlsruher, kwam het veld in om één van de penalty’s te nemen. Nadat HSV met een misser begonnen was, miste Van Rhijn echter ook. Omdat nog twee ploeggenoten dat deden, trok HSV alsnog aan het langste eind.

De misser van Van Rhijn doet enigszins denken aan de League Cup-finale van afgelopen weekend tussen Chelsea en Liverpool, waarin Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga ook aan het eind van de verlenging het veld in werd gebracht. Hij werd in de bizarre penaltyserie echter de schlemiel van de avond door niet één penalty tegen te houden en zelf de 22e penalty te missen, waardoor Liverpool er met de eerste prijs van het Engelse voetbalseizoen vandoor ging.

Volledig scherm Christopher Nkunku (m) wordt omhelsd door zijn ploeggenoten na de 2-0 tegen Hannover 96. © EPA

Ook RB Leipzig is eenvoudig doorgedrongen tot de halve finales van de DFB-Pokal, het Duitse bekertoernooi. De nummer vier van de Bundesliga had geen kind aan Hannover 96, dat uitkomt op het tweede niveau van Duitsland: 0-4.

Met name Christopher Nkunku was zeer op dreef voor Leipzig. Na een dikke twintig minuten had de Franse aanvaller het net al twee keer gevonden. Nkunku, die is opgeleid door Paris Saint-Germain, verwende het publiek zo nu en dan met wat hoogstandjes, tot frustratie van de ploeg uit Hannover. Bij Hannover, waar Mark Diemers bij rust gewisseld werd, was het beste er wel vanaf en na rust liep Leipzig eenvoudig uit naar 0-4.