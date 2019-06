Richarlison heeft de bof en mist kwartfinale Copa met Brazilië

Richarlison nam tot woensdag deel aan alle trainingen van Brazilië. Daarom wil de medische staf van de vijfvoudig wereldkampioen dat alle spelers zo snel als mogelijk een prik gaan halen. De bof is namelijk besmettelijk. Richarlison stond de eerste twee duels in basis. Het laatsteduel met Peru (5-0 zege) zat hij, net als Ajacied David Neres op de bank. Gabriel Jesus en Everton kregen op de vleugels de voorkeur.

Het is nog niet bekend of Richarlison later tijdens de Copa América weer in actie kan komen. Hij is in quarantaine geplaatst. De kwartfinale tegen Paraguay begint vrijdag om 2.30 uur Nederlandse tijd.