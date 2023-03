Rick Karsdorp loopt Europees weerzien met Feyenoord mis na nieuwe knieoperatie

Rick Karsdorp van AS Roma heeft een operatie ondergaan aan zijn linkerknie. Daarbij is volgens de Italiaanse club een scheur in de meniscus hersteld. De 28-jarige rechtsback staat voorlopig aan de kant en mist in ieder geval de duels met zijn oude club Feyenoord in de kwartfinales van de Europa League.

Karsdorp scheurde in 2017, kort na zijn overstap van Feyenoord naar AS Roma, de voorste kruisband in zijn linkerknie. De drievoudig international van Oranje moest maandenlang revalideren.

Aan het begin van dit seizoen onderging Karsdorp opnieuw een operatie aan zijn linkerknie, toen vanwege een meniscusblessure. Volgens AS Roma is hij nu in een Zwitserse kliniek opnieuw daaraan geholpen. Karsdorp blijft nog enkele dagen in St. Moritz en begint daarna aan zijn revalidatie.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De Nederlander viel afgelopen donderdag uit bij AS Roma tijdens het Europese duel met Real Sociedad. Volgens Italiaanse media had Karsdorp het tussenschot in zijn neus gebroken en ontbrak hij daarom zondag in de met 1-0 verloren derby tegen Lazio. Dinsdag meldde AS Roma echter dat de verdediger opnieuw een knieblessure heeft.

Feyenoord ontvangt AS Roma op 13 april in De Kuip, de return is een week later in het Stadio Olimpico in de Italiaanse hoofdstad.

De cijfers van de Serie A

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de Serie A, alle uitslagen, het programma en de stand. Check hier ons matchcenter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma en uitslagen Serie A

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand Serie A

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's en samenvattingen over de Serie A