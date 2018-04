Ricky van Wolfswinkel terug na voetblessure: Ik wil slagen bij FC Basel

VideoEen voetbreuk heeft het eerste seizoen van Ricky van Wolfswinkel bij FC Basel danig in de war geschopt. Maar de bekerheld van Vitesse krijgt het vertrouwen in Zwitserland. ,,Ik wil hier ook gewoon slagen", zegt hij.

Van Wolfswinkel (29) kroonde zich bijna een jaar geleden tot eeuwige held van Vitesse. Met twee goals velde hij op 30 april 2017 AZ in de bekerfinale in De Kuip. Vitesse behaalde zo de eerste prijs in de 125-jarige clubhistorie.

Van Wolfswinkel hield aan het topjaar in Arnhem, met ook nog twintig competitiegoals, een transfer over naar FC Basel. Na een voortreffelijke start, met zeven goals in de eerste negen wedstrijden, volgde een vervelende tegenslag. Eind september brak de aanvaller zijn middenvoetsbeentje in het duel met Benfica (6-0 winst), waarin de spits uit Woudenberg zijn eerste doelpunt in de Champions League maakte. Hij lag er twaalf weken uit en raakte zijn plaats kwijt.

De laatste weken krijgt de spits weer speeltijd en scoort hij ook weer. Na de twee goals van afgelopen weekeinde tegen FC Sion staat Van Wolfswinkel nu op tien doelpunten met dertien keer een basisplaats. ,,Gezien het jaar is dat een goede score", zegt hij.

FC Basel kan de zevende landstitel op rij in Zwitserland inmiddels wel uit het hoofd zetten, want het gat tot koploper BSC Young Boys uit Bern is liefst 13 punten met nog vijf wedstrijden te gaan.

Ricky van Wolfswinkel in actie voor FC Basel aan het begin van dit seizoen.