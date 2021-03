Rivaliteit in Schotse kraker opzij voor statement tegen racisme

Europa League Invaller Bergwijn met Spurs na verlenging uitgescha­keld in achtste finales

18 maart Tottenham Hotspur is in de achtste finales van de Europa League uitgeschakeld door Dinamo Zagreb. De 2-0 zege van vorige week in de heenwedstrijd was niet genoeg voor de Londenaren, want dankzij een hattrick van Mislav Orsic won Zagreb na verlenging met 3-0. Bij de Spurs viel Steven Bergwijn vlak na de 3-0 in.