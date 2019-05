River Plate wint ook Zuid-Amerikaanse Supercup

Lang bleef het 0-0 in Buenos Aires. Pas in de 65ste minuut wist Ignacio Fernández de score te openen. Zijn strafschop ging via de handen van de keeper op de paal, maar in de rebound sloeg de Argentijn alsnog toe. River Plate maakte het verschil in de extra tijd, via doelpunten van Lucas Pratto en invaller Matias Suárez.



De ploeg van trainer Marcelo Gallardo won eind vorig jaar de Copa Libertadores, het belangrijkste clubtoernooi in Zuid-Amerika, door stadgenoot Boca Juniors te verslaan. Athletico Paranaense pakte de eindzege in de Copa Sudamericana, de Zuid-Amerikaanse versie van de Europa League.