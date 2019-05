Robben: Het liefst ga ik door, maar alles is open

Maradona loopt met Dorados promotie in Mexico mis

9:29 Het is Diego Armando Maradona niet gelukt om met Sinaloa Dorados naar de hoogste voetbalklasse in Mexico te promoveren. De Argentijn zag zijn elftal zondag in de play-offs met 1-0 verliezen bij Atletico San Luis. De eerste wedstrijd eindigde twee dagen eerder in een gelijkspel (1-1).