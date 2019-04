Robben: Ik weet niet of ik dit seizoen nog speel

Zijn laatste optreden dateert van 27 november vorig jaar, in de Champions League tegen Benfica (5-1). Robben nam in die wedstrijd de eerste twee doelpunten voor zijn rekening, beide op karakteristieke wijze.



,,Ik weet niet zeker of ik dit seizoen nog voor Bayern München kan spelen’', zegt de vleugelspits tegen Sky Sport. ,,Ik heb daar mijn twijfels over. Het is heel frustrerend om niet te weten wat er precies aan de hand is.’' Trainer Niko Kovac hoopt dat Robben in ieder geval op het veld afscheid kan nemen. ,,Ik wens voor mezelf en voor Arjen dat hij nog wat wedstrijden kan spelen’', zei Kovac onlangs.

Robben had eerst last van een dijbeenblessure, later leek een zenuw in een heup klachten te veroorzaken. Toen Robben vorige maand eindelijk de groepstraining hervatte, kreeg hij last van een kuit. De 96-voudig international vertrekt komende zomer na tien jaar bij Bayern.