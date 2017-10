Robben krijgt basisplaats bij debuut trainer Sagnol

'Geblesseerde' De Vrij niet bij Oranje, wel in de basis bij Lazio

14:22 Stefan de Vrij werd op vrijdag niet opgenomen in de definitieve selectie van Oranje, omdat de verdediger niet fit was. De Vrij miste al het duel van Lazio met Zulte Waregem in de Europa League, maar staat vandaag wel in de basis tegen Sassuolo.