Robben mist bekerfinale, Neuer wel weer fit bij Bayern München

Robben zette onlangs zijn handtekening onder een nieuw contract tot de zomer van 2019, maar sinds hij tegen Real Madrid in de halve finale van de Champions League geblesseerd raakte, kwam de Nederlander niet meer in actie.

Neuer kwam al langere tijd, sinds vorig jaar september, niet meer in actie voor de kampioen van Duitsland. Inmiddels is hij hersteld van een voetblessure. Bondscoach Joachim Löw nam hem afgelopen week al op in de voorlopige selectie van Duitsland voor het WK in Rusland.