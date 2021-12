Robert Lewandowski verbreekt met 43ste goal 49 jaar oud Bundesliga-record van Gerd Müller

Bayern kwam al in de 7de minuut op voorsprong door een treffer van Thomas Müller. Dezelfde Müller gaf de assist bij de 2-0 van Daycot Upamecano. Leroy Sané besliste na een klein uur spelen de wedstrijd. In de slotfase zochten ploeggenoten Robert Lewandowski, die vlak voor tijd ook zijn goal meepikte. Het was zijn negentiende doelpunt in de Bundesliga dit seizoen, maar zijn 43ste competitiegoal in 2021.