'Roberto Mancini nieuwe bondscoach Italië'

Mancini zou vandaag in Rome zijn om de laatste plooien glad te strijken met technisch directeur Alessandro Costacurta. Mancini, voor wie een contract van twee seizoenen klaarligt, wordt de opvolger van Giampiero Ventura. Hij nam na de mislukte WK-kwalificatie afscheid. La Squadra Azzurra verloor de play-offs voor een plek op het WK in Rusland van Zweden. De voorbije maanden was Luigi Di Bagio de tussenpaus bij Italiaanse ploeg.



De voorbije maanden draaide de carrousel in Italië op volle toeren. De naam van Roberto Mancini, die al meermaals had laten weten oren te hebben naar de rol van bondscoach, werd in adem genoemd met die van de werkloze Carlo Ancelotti, Antonio Conte (Chelsea) en Claudio Ranieri (Nantes). Topkandidaat was Ancelotti, maar de naam van de bij Bayern München ontslagen trainer wordt de laatste weken aan Arsenal.