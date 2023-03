Robin van Persie kan het nog: twee goals tegen Ronald Waterreus én een fraaie assist in benefietduel

Met videoRobin van Persie is het scoren nog niet verleerd. De topscorer aller tijden van Oranje scoorde in een benefietwedstrijd tussen legendes van Rangers FC en andere voetbalgrootheden twee keer tegen doelman Ronald Waterreus. Ook was hij goed voor een assist én verschalkte hij Waterreus nog bijna met een omhaal.

Van Persie maakte in het Ibrox Stadium deel uit van het wereldelftal. Daarin waren ook veel andere bekenden te vinden, zoals captain Jaap Stam, Michael Essien, Jack Wilshere en voormalig Ajax-aanvaller Nwankwo Kanu. Zij namen het op tegen voormalig spelers van Rangers FC, onder wie dus Waterreus, maar verder ook Ronald de Boer, Shota Arveladze en Jermain Defoe. Michael Mols was ook aanwezig. Hij liep echter op krukken en kwam dus niet in actie, maar hij moedigde de legendes van Rangers wel aan.

De wedstrijd eindigde uiteindelijk in een 4-3 overwinning voor het wereldelftal en dat was niet in de laatste plaats te danken aan Van Persie. Hij maakte twee goals. Niet alleen de fraaie kopgoal (check de video bovenaan), maar ook de beslissende 4-3. Dat deed hij met een intikkertje, nadat de bal was teruggekomen van de paal. Daardoor liet hij Waterreus voor de tweede keer kansloos.

Van Persie was naast zijn twee goals ook nog betrokken bij de tweede goal van Wilshere. Met een prachtige pass stuurde hij Wilshere diep en nadat Waterreus ver uit zijn doel was gekomen, schoof de voormalig spelere van onder meer Arsenal de bal binnen in het lege doel. Hoogtepunt van de wedstrijd was misschien wel een moment dat Van Persie net niet scoorde. De oud-spits van onder meer Feyenoord, Manchester United en Arsenal probeerde Waterreus te kloppen met een omhaal, maar de voormalige PSV-doelman keerde de inzet.

De andere goal van het wereldelftal werd gemaakt door Luis Boa Morte. Hij verschalkte Waterreus met een flinke poeier in de kruising. Voor Rangers scoorde Defoe twee keer en Kris Boyd één keer.

Bekijk hieronder de tweede goal, de omhaal én de assist van Robin van Persie.

Volledig scherm Robin van Persie klopt Ronald Waterreus. © Rangers FC