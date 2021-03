Roma-coach Fonseca na zege Napoli: ‘Mijn team speelde zonder lef en karakter’

Mertens schoot na 27 minuten spelen op prachtige wijze een vrije trap binnen. Zeven minuten later maakte de kleine Belg er ook 0-2 van na fraai voorbereidend werk van linksbuiten Lorenzo Insigne en rechtsbuiten Matteo Politano, die de bal met zijn hoofd klaarlegde voor de topscorer aller tijden van Napoli. De 33-jarige en 1,70 meter lange aanvaller uit Leuven maakte daarmee zijn honderdste competitiegoal voor Napoli. In totaal staat hij nu op 133 goals in 348 wedstrijden voor Napoli.



Napoli neemt door de fraaie zege in de hoofdstad de vijfde plek in de Serie A over van AS Roma, dat op 50 punten blijft staan. Napoli staat op 53 punten en blijft nog volop in de race voor plaatsing voor de Champions League. De ploeg van trainer Gennaro Gattuso heeft twee punten achterstand op Juventus en Atalanta. Juventus ging vanmiddag verrassend met 0-1 onderuit tegen laagvlieger Benevento. Atalanta won eerder op de middag al met 0-2 bij Hellas Verona door doelpunten van Ruslan Malinovski (penalty) en de Colombiaanse spits Duván Zapata.