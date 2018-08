Roma met drie Nederlanders naar Turijn

AS Roma was de afgelopen weken bijzonder druk op de transfermarkt en hoopt met veel nieuwe spelers te kunnen meedoen om de Italiaanse titel.



De ploeg van Di Francesco eindigde afgelopen seizoen als derde en plaatste zich daarmee voor de Champions League. ,,We hebben met onze aankopen gekozen voor kwaliteit, niet voor kwantiteit'', zei Di Francesco een dag voor het duel met Torino. ,,We gaan op het veld zien of deze ploeg beter is dan die van vorig jaar. Ik ben heel blij met mijn selectie.''