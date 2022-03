Ronald de Boer staat pal achter WK in Qatar: ‘6500 doden? Echt totale onzin’

Ronald de Boer gelooft er niets van dat er bij de bouw van de WK-stadions in Qatar 6500 arbeiders zijn omgekomen, zoals The Guardian vorig jaar onthulde . ,,Dat is echt totale onzin", sprak de oud-international en ambassadeur van het WK gisteravond bij Jinek.

In de RTL-talkshow, bij afwezigheid van de zieke Eva Jinek gepresenteerd door Humberto Tan, werd De Boer gevraagd naar het aantal doden dat in de aanloop naar het omstreden WK is gevallen. ,,Daar wil ik verder niet op ingaan, dat is het ene woord tegen het andere”, klonk De Boer, die een heel eigen kijk op de zaak bleek te hebben. ,,Het is allemaal op één hoop gegooid in die tijd. Van een lerares tot een schoonmaker tot iemand die in de bouw werkt. Daar zijn die nummers van gemaakt.”

Het aantal van 6500 doden, dat door The Guardian werd onthuld, klopt volgens De Boer van geen kant: ,,Dat is echt totale onzin. Ze hebben alle mensen in die 10 jaar op één hoop gegooid. Dan doe je de mensen tekort. Er gaan nou eenmaal mensen dood. Hoe triest ook. Maar ze geven je het gevoel dat mensen van het stadion af vallen van de hitte.”

,,Er zijn mensen dood gegaan. Een leraar, iemand die in een hotel werkt, die kunnen ook wat overkomen. En dat is allemaal op één hoop gegooid. Iedereen heeft het over die grote aantallen, maar dat is uit zijn verband gerukt.”

Met de kritiek van bondscoach Louis van Gaal is De Boer het totaal niet eens. Ook ziet hij niets in een boycot van het WK, zoals Freek de Jonge voorstelt. Volgens de ex-Ajacied komt het WK de situatie in het land waar hij zelf zeven jaar woonde, alleen maar ten goede. ,,Juist door het voetbal zijn veel dingen veranderd in positieve zin. De huidige emir is een jonge man met echt een goed hart. Daar ben ik van overtuigd. Er zit een een positieve trend in.”