Ronald Koeman blijft nog even zitten bij Barcelona: clubleiding wil niet ‘met een heet hoofd’ beslissingen nemen

Real Madrid blijft tegen Villarreal steken op gelijkspel

25 september Real Madrid heeft in de thuiswedstrijd tegen Villarreal 2 punten laten liggen. In het duel vielen geen doelpunten: 0-0. Voor de nog ongeslagen ploeg van trainer Carlo Ancelotti was het de tweede remise in deze competitie. Eerder bleef de ‘Koninklijke’ bij Levante steken op 3-3.