Ronald Koeman krijgt veeg uit de pan van voormalig Barça-speler: ‘Hij liegt en bedriegt’

Koeman loog en bedroog, zo beschuldigt Firpo de Nederlandse coach in gesprek met Cadena SER . De vleugelverdediger kwam in de zomer van 2019 voor twintig miljoen euro over van Real Betis, maar sinds Koeman de scepter zwaaide in Camp Nou kreeg Firpo nauwelijks speelminuten meer. Om uitleg vroeg de huidige Leeds-speler niet meer.

De inmiddels 25-jarige verdediger raakte zijn plezier in het voetbal volledig kwijt onder Koeman: ,,Er was een gebrek aan respect, ook voor mijn teamgenoten. Ik zal nooit begrijpen waarom Koeman in zijn kantoor bleef toen de wisselspelers een dag na een wedstrijd gingen trainen. Dat is juist het moment voor de wisselspelers om te laten zien dat ze moeten spelen. Maar toen was hij er dus niet", aldus Firpo, die erkent dat ook Miralem Pjanic dezelfde klachten had over de Nederlandse coach.