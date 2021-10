Ronald Koeman ontslagen in vliegtuig: ‘Het was waardeloos wat Barcelona heeft gepresteerd’

Spaanse mediaNa de onthutsende nederlaag in Estadio Vallecas in Madrid tegen Rayo Vallecano (1-0) was het een kwestie van tijd dat de leiding van FC Barcelona het vonnis zou vellen over Ronald Koeman, zo roepen Spaanse media vandaag in koor, nadat Koeman gisteravond laat zijn congé kreeg. ,,Het is een publiek geheim dat Juan Laporta de trainer nooit heeft vertrouwd.”

Koeman kreeg zijn ontslag op een kilometer of zeven hoogte, op de terugweg in het vliegtuig tussen Madrid en Barcelona. Zijn vertrek, zo spreken de Spaanse sportkranten vandaag met één mond, was onvermijdelijk. ‘Ontslag!’, kopten Marca en Sport na de afgang bij Rayo Vallecano.

,,Het tijdperk-Koeman in Camp Nou was een periode met meer schaduw dan licht”, aldus Marca. ,,Hij vertrekt uit Barcelona met een club op de negende plaats, niet al te veel kans op Europese overwintering én een aangeslagen, weggezakte spelersgroep. Er zijn weinig mooie momenten die Koeman zich zal kunnen herinneren. Ze kunnen kort worden samengevat: de Copa del Rey en de inzet van jonkies uit La Masia (de opleidingsacademie van FC Barcelona, red).”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Mundo Deportivo schetst in twee zinnen het laatste etmaal van Koeman als trainer van Barcelona, die dinsdag nog zijn schouders had opgehaald na vragen over zijn ontslag. ,,Koeman zei een dag voor Rayo Vallecano dat hij wilde genieten van de tijd dat hij nog op de bank zit, of het nou acht jaar, drie maanden of een paar weken zouden zijn. Het heeft niet eens 24 uur geduurd. Als het bij persmomenten over zijn positie ging, wees hij altijd naar de resultaten. Die waren dit seizoen waardeloos en hebben hem inderdaad de kop gekost.”

Quote Het vertrek van Messi en Griezmann heeft Barcelona ondergedom­peld in de middelmaat Sport AS toont enig medelijden met Koeman. ,,Zijn vertrek heeft iets triests. Clubpresident Juan Laporta lekte na de wedstrijd tegen Benfica - 3-0 nederlaag - al dat hij ontslagen zou worden, maar liet hem toch nog even bungelen. Toen de resultaten inderdaad niet verbeterden, greep hij gisteravond in het vliegtuig tussen Madrid en Barcelona alsnog in. Koeman zat na de Clásico al een beetje bedroefd op zijn stoel bij de persconferentie en leek er ook totaal geen puf meer voor te hebben.”

Het ontslag van Koeman heeft een cruciale stempel van Laporta, met wie Koeman al maanden rollebollend over straat ging. Zijn congé hing al sinds het voorjaar boven de markt. Zo wilde hij de oud-bondscoach van Oranje al in mei ontslaan als hij binnen twee weken een opvolger zou vinden. Enkele dagen voor het competitieduel met Atlético Madrid, begin deze maand, was het pleit ook al beslecht, tot Laporta enkele uren vóór het (verloren) treffen in Wanda Metropolitana zijn keutel introk. ,,Hij verdient tijd‘’, zei Laporta toen plots.

Volledig scherm Ronald Koeman. © AP

,,Het is niet eens publiek geheim meer dat Laporta Koeman eigenlijk nooit heeft vertrouwd”, tekent Sport op. ,,Toch besloot Laporta hem publiekelijk te steunen,. Mogelijk dacht hij écht dat een wederopstanding mogelijk was, maar dat is nooit het geval geweest. Koeman was niet in staat het om te draaien. Zijn vertrek was onvermijdelijk. Het verval van deze ploeg was ondraaglijk.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Maar ook Sport toont enige clementie met Koeman. ,,Hij is natuurlijk niet de enige die hiervoor verantwoordelijk is. De erfenis van oud-voorzitter Josep Maria Bartomeu weegt zwaar en het vertrek van Lionel Messi en Antoine Griezmann, veroorzaakt door de erbarmelijke financiële situatie, heeft het team ondergedompeld in grijze middelmaat. De spelers zijn net zo verantwoordelijk als Koeman, maar die kunnen niet weggestuurd worden.” El Pais: ,,Bartomeu zag hem nooit als zijn trainer. Koeman werd altijd geassocieerd met voormalig president Bartomeu. Opvallend genoeg is Koeman precies een jaar na het vertrek van Bartomeu ontslagen.”

Over de beoogde opvolger van Koeman kunnen de Spaanse media kort zijn: dat wordt Xavi. ,,Hij heeft alles wat een Barcelona-coach nodig heeft", schrijft Marca. ,,Xavi heeft het dna van de club, een goede speelstijl, steun van de fans en ervaring. Daarnaast heeft hij een goede relatie met sportdirecteur Jordi Cruijff.”

Bekijk hieronder onze video's over La Liga.